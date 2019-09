Le Stade Rennais avait l'occasion de passer provisoirement leader en cas de succès à domicile face au LOSC. Mais les hommes de Julien Stéphan ont été tenus en échec par ceux de Christophe Galtier (1-1), après avoir concédé l'ouverture du score. C'est un troisième match consécutif sans succès pour Rennes en Ligue 1, le quatrième toutes compétitions confondues.

Les Bretons ont peiné à entrer dans leur match, ripostant à l'impact nordiste par une frappe enroulée de Del Castillo (29e) passée à quelques centimètres du poteau de Maignan, battu. Dominants en première période, les Dogues se sont heurtés à un Edouard Mendy vigilant face aux tentatives d'Ikoné (16e), Araujo (33e) et Bamba (33e). Osimhen, bien pris au marquage par Gélin et Gnagnon, se limitait à un jeu dos au but.

Reinildo impérial dans son couloir

C'est pourtant du Nigérian que la lumière est venue en tout début de seconde période. Gélin a mal jaugé une passe de Gnagnon, permettant à Osimhen d'entrer seul dans la surface à gauche. Ikoné n'a eu qu'à ajuster Maignan au second poteau sur un centre à ras de terre (46e). Dès lors, le LOSC a, petit à petit, perdu son emprise sur le jeu. Le pressing rennais et le jeu en relais de Niang ont offert des situations intéressantes à Raphinha notamment. Mais le Brésilien n'a cessé de se heurter à son compatriote Reinildo, impérial dans son couloir gauche.

C'est finalement Hunou qui, entré en jeu quatre minutes plus tôt, a égalisé d'une tête au second poteau sur un centre millimétré de Traoré. Les Rennais ont poussé jusqu'au bout en manquant de précision dans le dernier ou l'avant-dernier geste. La faute aussi à un Mike Maignan bien placé, sur un coup franc de Bourigeaud (78e) ou une déviation d'Hunou (87e). Le LOSC prend ainsi son premier point à l'extérieur et remonte à la 5e place. Le Stade Rennais, lui, retrouve le podium en attendant le déplacement du PSG à Lyon, ce soir (21h).