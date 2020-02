L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a indiqué samedi avoir été "vraiment surpris" de voir apparaître sur les réseaux sociaux des vidéos de ses joueurs faisant la fête jeudi, deux jours après la défaite en huitième aller de Ligue des champions à Dortmund (2-1). "J'étais vraiment surpris hier (vendredi) de cette vidéo, de cette manière (de fêter). On en a parlé en interne, vous pouvez en être sûr", a lancé l'entraîneur allemand en conférence de presse.

Vendredi, de nombreuses vidéos ayant émergé sur les réseaux sociaux ont montré la majorité des joueurs du PSG tout sourire sur la piste de danse pour l'anniversaire des Sud-Américains Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria, tous les trois nés en février. "Cela doit rester en interne. C'était un jour libre, oui, c'est la vie privée, oui...", a-t-il poursuivi, visiblement remonté. Avant d'ajouter: "Vous pouvez être sûrs que nous ne sommes pas heureux avec ces images."

Marquinhos : "Il faut dire aux supporters que ce n'était pas pour manquer de respect"

L'Allemand avait déjà regretté au début du mois le moment choisi par Neymar pour fêter son anniversaire dans une discothèque parisienne, à deux jours d'un déplacement à Nantes en Ligue 1, "pas la meilleure façon de préparer un match, ni la pire chose qui peut nous arriver non plus". Quelques minutes avant son entraîneur, le défenseur Marquinhos avait tenté de dédramatiser. "C'était une erreur d'avoir autant d'images diffusées comme ça", a-t-il concédé, mais "c'était un anniversaire déjà prévu avant le match, il faut dire aux supporters que ce n'était pas pour manquer de respect". "Il faut faire attention avec cela, car il y a des gens qui vivent pour le club, qui font des kilomètres pour nous. On était aussi très déçus et tristes (après le match), et l'anniversaire c'était juste un petit moment qu'on essayait de passer ensemble, pour oublier le foot", a ajouté le Brésilien.