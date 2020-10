Le Racing Club de Strasbourg a annoncé la nouvelle ce jeudi. Thierry Laurey, son adjoint Fabien Lefèvre, et le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou sont positifs au Covid-19. Les trois hommes, testés mercredi dans le cadre du protocole de prévention mis en place par la LFP, ont été placés à l'isolement et ne participeront pas à la rencontre à Reims, dimanche (15h). Le deuxième adjoint, Jean-Marc Kuentz, remplacera l'entraîneur alsacien en conférence de presse d'avant-match vendredi et prendra place sur le banc dimanche après midi.