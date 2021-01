Le calendrier de la seconde partie de saison pourrait être un vrai casse-tête pour la Ligue de football de professionnel (LFP). Alors que le match Lorient-Dijon prévu ce week-end a d'ores et déjà été reporté à cause du coronavirus et que la rencontre Strasbourg-Saint-Etienne est en sursis, l'instance essaie parallèlement de trouver des dates pour recaser d'autres affiches précédemment ajournées. C'est le cas de la confrontation entre Marseille et Nice, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, qui devrait aura lieu (si la situation sanitaire le permet bien sûr) le 17 février.