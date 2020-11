" La commission des compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre RC Lens-FC Nantes, comptant pour la 8e journée de Ligue 1 et initialement prévue le dimanche 25 octobre 2020 à 13h00, au mercredi 25 novembre 2020 à 19h ", a indiqué la LFP dans un communiqué. Ce match était le premier à être reporté depuis la mise en place d'un protocole médical déclenchant un report lorsque moins de 20 joueurs sur une liste de 30 par équipe sont testés négatifs.

Lens occupe la 10e place de L1 avec 13 points et deux matches en moins, tandis que Nantes est 17e avec huit points et un match en moins. La LFP a également indiqué que le match de Ligue 2 entre Grenoble et Nancy, reporté pour les mêmes raisons, était reprogrammé le 24 novembre, un mois tout juste après sa date initiale.