Lille met la pression sur le PSG. Ce dimanche soir, le LOSC a disposé de Bordeaux (2-1), lors de la 14e journée de Ligue 1. Au stade Pierre-Mauroy, Jonathan Bamba (17e) et José Fonte (45e) ont permis aux leurs d'éviter de tomber dans le piège, alors que Toma Basic était parvenu à égaliser (29e). Au classement, les Dogues s'emparent donc de la première place, un point devant Paris, qui doit encore affronter l'OL (21h). De leur côté, les Girondins ne décollent pas de leur onzième position.

Fort de sa série de trois rencontres d'affilée sans défaite, Bordeaux a bien cru pouvoir concurrencer Lille. D'entrée, les Girondins ont évolué en bloc bas et regroupé, laissant alors peu d'espaces à leurs adversaires. Dans les premières minutes de jeu, ces derniers ont même été notamment obligés de balancer de longs ballons. Une tactique qui a bien failli se révéler payante, lorsque Hatem Ben Arfa, parti en contre, après une erreur de José Fonte, a finalement vu sa frappe croisée du gauche être parfaitement bien repoussée par Mike Maignan, d'une main ferme (12e).

Une alerte qui a sans doute galvanisé les Nordistes, et notamment un homme en particulier. Muet en championnat depuis le 1er novembre dernier (1-1 contre Lyon), Jonathan Bamba a retrouvé le chemin des filets, d'une merveille de frappe enroulée, alors qu'il était arrêté, et avec de la réussite, puisque son ballon a heurté le poteau opposé (17e, 1-0).

Juste avant la pause, c'est José Fonte, qui n'avait plus marqué dans l'élite depuis plus d'un an, qui a permis aux siens de reprendre l'avantage, d'une tête smashée pleine lucarne, sur un corner de Bamba (45e, 2-1). Car, entre-temps, Bordeaux était parvenu à égaliser, par l'intermédiaire de Toma Basic, du gauche (30e, 1-1). Une réalisation intervenue après un corner d'Hatem Ben Arfa, décisif sur les quatre derniers matches de sa formation (deux buts, deux passes décisives).