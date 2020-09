Le temps est peut-être arrivé pour Luiz Araujo d'être un acteur majeur de Lille. Peu utilisé lors des deux premières journées, le milieu offensif a d'abord offert la victoire aux Lillois en toute fin de match face à Metz (1-0) en sortant du banc, puis il a confirmé comme titulaire à Marseille dimanche (1-1) en réalisant un match plein ponctué d'un nouveau but. " Il a saisi une belle opportunité à Marseille. Il a fait un match complet et très intéressant ", a souligné son entraîneur Christophe Galtier, qui le juge " décisif " avant le match face à Nantes vendredi, en ouverture de la 5e journée.

Dernier Brésilien de l'effectif lillois après les départs de Thiago Mendes et Gabriel et les prêts de Thiago Maia et Leo Jardim, le gaucher aura une nouvelle chance de briller face aux Canaris vendredi. "Contre Nantes, il va redémarrer comme titulaire car j'estime que quand un joueur est chaud, décisif, vous rend ce que vous attendez, il doit démarrer le match", a annoncé Christophe Galtier. "Il y a une saine concurrence dans le secteur offensif, à moi de profiter de la forme des uns et des autres".