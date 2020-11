Après l'avoir emporté (difficilement) contre Leipzig mardi en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 dès samedi avec un match face aux Girondins de Bordeaux. Le club de la capitale devra faire sans son capitaine Marquinhos, " ménagé pendant 48h suite à une petite alerte aux adducteurs " selon un communiqué. Thomas Tuchel ne pourra pas compter non plus sur Julian Draxler, actuellement en phase de reprise.

Thilo Kehrer (programme de soins), Juan Bernat (rééducation après son opération du genou) et Abdou Diallo (suspendu) seront également absents. Concernant Idrissa Gueye et Mauro Icardi, "une évaluation sera faite après l'entraînement du jour". "Verratti va s'entraîner aujourd'hui et pourra jouer peut-être une mi-temps face à Bordeaux", a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse.