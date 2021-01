Yoane Wissa, Pierre-Yves Hamel et Adrian Grbic, auteurs à eux trois de 12 des 19 buts inscrits par Lorient cette saison, ainsi que le défenseur central Julien Laporte, n'ont pas participé à l'entraînement vendredi. Tous asymptomatiques, ils ont subi un nouveau test: en cas de résultat négatif, ils pourraient réintégrer le groupe, dans lequel Christophe Pélissier n'a plus que deux attaquants, Terem Moffi et Umut Bozok, qui n'a quasiment pas joué cette saison.