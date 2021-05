Le nom de Sékou Mara vous évoque peut-être quelque chose. A raison : le jeune joueur des Girondins de Bordeaux est le fils de la journaliste Audrey Crespo-Mara, présentatrice occasionnelle du JT de TF1. Il s'est fait connaître encore un peu plus ce dimanche, en inscrivant à la 11e minute le seul but de la rencontre opposant Bordeaux à Rennes au Matmut Atlantique (1-0), et en permettant aux Girondins de faire un grand pas vers le maintien.

Lors de sa première titularisation, à 18 ans et 276 jours, Sékou Mara est, à cette occasion, devenu le plus jeune buteur bordelais depuis Gabriel Obertan, en novembre 2007. Ancien licencié de l'AC Boulogne-Billancourt, il a fait ses gammes au centre de formation des Girondins, avant de signer son premier contrat pro en juillet 2020. Il est également un régulier des équipes de jeunes, avec deux sélections en équipe de France U16, et quatre en U17.

Ligue 1 Kean se rend Porte de la Chapelle pour distribuer de la nourriture aux migrants IL Y A 2 HEURES

Ligue 1 Fragilisé, Lyon ne digère pas ses 3 expulsions : "On n'avait aucune raison de se faire agresser" IL Y A 13 HEURES