Le football professionnel va rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité vendredi, en observant une minute de silence avant chaque match de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end, a annoncé la Ligue (LFP), réunie lundi en Assemblée générale. En plus de ce moment de recueillement, le portrait de l'enseignant sera diffusé sur les écrans géants des stades, et chaque acteur du jeu (joueurs, entraîneurs, arbitres) portera un brassard noir en sa mémoire, a précisé l'instance.