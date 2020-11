"Une défaite honteuse et ridicule" : Villas-Boas garde un goût amer de Porto

Défaits à plate couture par le FC Porto (3-0) mardi en Ligue des champions, les joueurs marseillais ne s'étaient pas cachés après la rencontre, reconnaissant leur prestation totalement manquée. Déjà très critique au Portugal il y a deux jours, André Villas-Boas a à peine décoléré. Il a ainsi décrété au dernier moment un entraînement à huis-clos ce jeudi, à la veille d'un déplacement sur la pelouse de Strasbourg en Ligue 1. "Cela n'a rien à voir avec les médias, je n'ai rien à cacher, a-t-il expliqué en conférence de presse. J'ai seulement besoin de faire une réunion avec les joueurs et je veux un peu plus de temps. J'ai besoin de quelques jours pour digérer les choses, je ne parle jamais à la fin des rencontres."

Il n'en oublie pas pour autant ce que ses ouailles ont montré à l'Estadio do Dragão, c’est à dire pas grand-chose. "C'était un match pathétique. On n'était pas au niveau. Vous avez bien vu que ce n'était pas à cause du système, ou de Payet en 10. On a perdu parce qu'on a été tellement mauvais que cela a donné une défaite honteuse et ridicule. On n'a pas joué au niveau de cette compétition. Les buts que l'on a encaissés sont de notre faute. Cela va venir avec l'expérience je pense. Enfin, j'espère. On a une obligation de faire mieux mais ce n'est pas avec des paroles. Je voulais donner de l'espoir aux supporters avec une victoire en Ligue des champions. Là, c'est nul. On doit montrer une autre image."

Cette image devra passer par une réaction vendredi à Strasbourg. Villas-Boas devra faire sans Sakai et Alvaro Gonzalez, suspendus, au grand dam de l'entraîneur marseillais. Mais contre mauvaise fortune, le technicien lusitanien fait bon cœur et prend sur lui : "Je suis pragmatique de ce point de vue : le jour où je ne suis pas au niveau des attentes de l'OM, je suis le premier à le reconnaître. On sait que l'on n'est pas à la hauteur de l'histoire du club, moi le premier."

"AVB" ne se voile pas pour autant la face. La performance indigente des Phocéens mardi tient aussi à leur manque criant d'envie et d'efforts sur le pré. Alors pour masquer la déception, l'ancien coach de Chelsea mise sur l'ironie. "On va pouvoir faire tourner à Strasbourg. La trêve arrive vite donc on n'a pas besoin d'économiser de l'énergie. Et on est plutôt frais après Porto, on n'a pas trop couru. On a déjà les médias fatalistes, on n'a pas besoin de l'être nous aussi à ce moment de la saison, c'est trop tôt."

Villas-Boas est aussi venu aux devants des critiques contre Dimitri Payet, très loin de son meilleur niveau récemment. Fidèle à sa réputation et à ses habitudes, l'entraîneur reste proche de ses joueurs et prend la responsabilité du début de saison compliqué de son meneur de jeu pour lui. "On a beaucoup parlé avec Dimitri. Si je ne suis pas capable de le mettre au niveau de la saison dernière, c'est moi qui n'est pas au niveau de l'entraîner, pas le contraire."

Qu'elles viennent des supporters de l'OM ou des médias, les reproches ont pourtant fusé contre ses hommes, auteurs d'un zéro pointé très inquiétant dans la manière en C1. Des South Winners à Eric Di Meco, l'ancien champion d'Europe 1993 avec Marseille aujourd'hui consultant pour RMC Sport, tout le monde y est allé de sa punchline. "J'apprends à connaître Marseille, les critiques sont normales", ne s'inquiète pas Villas-Boas. Avant de se lâcher pour venir à nouveau protéger son club dans la tempête. Et tout le monde en prend pour son grade.

"Les supporters, les journalistes, les amis de Di Méco, les textos de Di Meco, les entraîneurs des autres clubs qui veulent venir ici… Ce n'est pas à cause de ça que l'on va s'arrêter de travailler. Ce qu'il se passe en ce moment, c'est précisément ce qui s'est passé après le 4-0 à Paris la saison dernière. Ceux qui écrivent du mal sont les mêmes, ceux qui parlent mal sont les mêmes, les envoyés spéciaux sont les mêmes… et ils gagnent un peu plus de notoriété. Et nous, on est ici comme tous les jours, rien ne change. Je l'aime bien Di Meco, parce que tout ce qu'il dit est viscéral, c'est ce dont tu as besoin. Mais si les excités pouvaient se calmer un peu… Les entraîneurs des autres clubs qui veulent entraîner l'OM doivent encore attendre un peu plus. Cela arrivera un jour mais en attendant, qu'ils se concentrent un peu plus sur leur propre club."

"Il ne faut pas tomber dans la démagogie. A chaque fois que vous, les journalistes, venez en conférence de presse, vous me présentez les préoccupations des supporters parce que vous êtes authentiques et que vous êtes supporters vous aussi. Mais le foot, ça ne marche pas comme ça. Parce que si les ajustements ne fonctionnent pas après, les mecs qui critiquaient avant vont se cacher aussi."

"Etre troisième, c'est la première place des perdants en Ligue des champions"

Plutôt en bonne position en championnat (5e avec un match de retard), l'OM a pourtant des motifs de satisfaction. "On n'a pas la pression de la direction en Ligue des champions. On a la pression pour se qualifier régulièrement en Ligue des champions" a rappelé André Villas-Boas. L'OM a surtout encore l'espoir de retourner la situation en C1 avec encore trois matches à jouer. Mais pour son coach, la seule satisfaction possible serait de parvenir en 8es de finale. "Au cas où on tombe en Ligue Europa, j'ai déjà vu des équipes surmotivées et arriver à gagner la compétition. Mais ce n'est pas ce que je veux. Etre troisième, c'est la première place des perdants en Ligue des champions. Ce serait déjà mauvais."

