A quatre jours du déplacement à Munich, Paris avait un message à faire passer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est raté. Sur sa pelouse, les hommes de Mauricio Pochettino avaient l’occasion de prendre une belle option dans la course au titre en championnat. Mais face à une valeureuse équipe lilloise, les Parisiens se sont manqués. Et si on zoome sur la triste prestation rouge et bleue, les attaquants peuvent être pointés du doigt.

Neymar colérique

Neymar, d’abord. Le Brésilien, qui n’avait plus été titularisé depuis le 10 février et un 32e de finale de Coupe de France face à Caen, avait une occasion en or de se remettre en jambes et de retrouver des sensations avant d’aborder les quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern. Samedi, sur une magnifique pelouse du Parc des Princes, le numéro 10 parisien a eu beaucoup de déchets techniques.

Plutôt en jambes au début de la rencontre, Neymar a petit à petit perdu en lucidité, et a effectué un ou deux mauvais choix avant la pause. Au retour des vestiaires, le Brésilien a été au cœur des seules actions dangereuses côté parisien (61e, 68e) mais n’a pas su faire la différence. Et sa prestation décevante s’est conclue par une perte de sang-froid, trop habituelle chez l’attaquant, qui lui a valu un carton rouge à la toute fin du temps réglementaire.

Mbappé fantomatique

Questionné au sujet du dérapage de Neymar en fin de match, Mauricio Pochettino a préféré relativiser en conférence de presse : "La gestion des émotions, c'est très important dans le foot et dans la vie. Mais on ne peut pas parler que de ça. On essaye d'optimiser d'autres choses." Au vu des images diffusées par Canal + dans le tunnel du Parc des Princes, il n’est pas impossible que Neymar écope de plusieurs matches de suspension.

Mais résumer l’énorme contre-performance parisienne à la prestation de Neymar serait une erreur. Ses compères d’attaque sont tout autant passés à côté de l’évènement, à commencer par Kylian Mbappé. Transparent lors de la trêve internationale avec les Bleus, le champion du monde pouvait rectifier le tir et retrouver de bonnes sensations en Ligue 1, comme face à Lyon quinze jours auparavant. Que nenni.

Di Maria cataclysmique

Angel Di Maria est lui complètement passé au travers de son match. C’est sans doute le joueur offensif parisien qui a le plus raté samedi, tant l’Argentin a enchaîné les erreurs techniques et les mauvais choix. L’ailier est retombé dans ses travers de début de saison, et va devoir vite retrouver son meilleur niveau au vu de la fin saison capitale qui attend les Parisiens.

Il n’y a pas que le trio offensif parisien qui est passé à côté de son sujet samedi. C’est tout un collectif qui a rendu une copie indigne au Parc des Princes. "Je suis déçu du match, de la performance de l'équipe et d'avoir perdu les trois points", a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse après la rencontre. S’il n’a pas évoqué son trio offensif, l’entraîneur argentin aura sans doutes quelques mots à leur dire d’ici le déplacement à Munich. Pour espérer une qualification pour le dernier carré de la C1, Neymar, Mbappé et Di Maria vont devoir montrer un tout autre visage. Comme la grande majorité de l’équipe parisienne.

