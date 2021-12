Football

Anthony Lopes (OL) est-il le meilleur gardien de Ligue 1 ?

Enfin, ils brillent en Ligue Europa mais patinent en Ligue 1. Eux, ce sont les Lyonnais. Et sans lui, Anthony Lopes, ça pourrait être encore plus difficile. L’international portugais est-il actuellement le meilleur gardien de but du Championnat de France ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent. Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes.

00:08:22, il y a 20 minutes