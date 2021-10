Football

Après OM-PSG (0-0) : "C'est à se demander si Neymar doit rester titulaire"

LIGUE 1 - Encore très décevant face à l'OM malgré un positionnement de meneur de jeu (0-0), Neymar n'a pas encore démarré sa saison, entre pépins physiques, explosivité absente et communication inquiétante. Alors, Neymar doit-il être remplaçant ? Cyril Morin et Julien Pereira se penche sur le cas du Brésilien et sa place dans l'effectif de Mauricio Pochettino.

00:04:04, il y a une heure