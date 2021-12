Toutes les bonnes choses ont une fin. Après six victoires consécutives, soit la meilleure série de son histoire, Brest a lourdement chuté à domicile face à une équipe de Montpellier aussi efficace que disciplinée ce samedi après-midi (0-4). Auteur de l’ouverture du score, Elye Wahi a été imité par Stephy Mavididi, Junior Sambia et Valère Germain en seconde période. Avec ce troisième succès de rang, Montpellier se hisse provisoirement au pied du podium de Ligue 1, à une petite longueur de l’Olympique Marseille. De son côté, Brest glisse au 12e rang.

Wahi confirme à nouveau

Pourtant, rien n’indiquait qu’il y aurait un si grand écart au score au moment du coup d’envoi, entre deux formations qui ont suivi un plan de jeu très clair. Brest a laissé le ballon à Montpellier en s’efforçant de bien défendre avant de torpiller le côté droit, celui de Ronaël Pierre-Gabriel et Romain Faivre. De son côté, Montpellier s‘est appliqué à construire ses occasions, mais sans jamais réussir à concrétiser son dernier geste. Très appliqués, les deux clubs se sont tenus en respect tout le long de la première période. Enfin, c’est ce qu’il semblait.

Car seuls Mavididi, d’une puissante frappe sur la transversale dans un angle fermé (30e), et Steve Mounié, d’une tête passée juste à côté du poteau de Jonas Omlin (44e), ont réussi à faire passer un petit frisson au sein des défenses adverses. Mais alors que les deux équipes semblaient se diriger tout droit vers les vestiaires sur un score nul et vierge, le jeune attaquant montpelliérain Elye Wahi a surgi au point de penalty pour reprendre un superbe centre de Téji Savanier d’une tête croisée, obligeant Bizot à s’incliner sur le tout premier tir cadré du match (0-1, 45e+2).

Montpellier dans la course à l’Europe

Voyant sa série de six victoires consécutives en train de se terminer, Michel Der Zakarian a profité de la pause pour demander à ses joueurs de prendre plus de risques offensivement. Mais le pire s’est produit : trouvé par Arnaud Souquet, Stephy Mavididi a inscrit le but du break quasiment dès l’engagement d’une superbe demi-volée de l’entrée de la surface (0-2, 47e). Et comme si cela ne suffisait pas, les Montpelliérains ont à nouveau aggravé la marque dès leur troisième tir cadré de la rencontre.

Profitant d’un petit temps de flottement à la suite d’un avantage lors d’une faute sur Mavididi, Téji Savanier a adressé une sublime passe enroulée vers Valère Germain, qui a prolongé le ballon du bout du pied pour permettre à Junior Sambia de se retrouver seul devant le but laissé vide par Bizot (0-3, 60e). Malgré cela, les Brestois n’ont jamais abdiqué. Mais Honorat (64e), Faivre (67e), Magnetti (68e) et Cardona (71e) n’ont pas réussi à sauver l’honneur.

L’occasion était trop belle pour que Valère Germain, qui vivait jusque-là une période de dix matches de disette, ne se joigne pas à la fête. Lors d’une ultime contre-attaque, Nicholas Gioacchini a lancé l’attaquant français dans le dos de la défense pour lui permettre d’inscrire son 4e but de la saison d’une jolie frappe croisée, entérinant la victoire d’Olivier Dall’Oglio face à son ancien club. Avec ce troisième succès de rang, Montpellier peut même se remettre à rêver d’Europe, en grimpant provisoirement à la 4e place du championnat, à un tout petit point de Marseille.

