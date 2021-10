Paris décevant, mais Paris gagnant. Le PSG a passé plus d'une demi-heure mené au score sur sa pelouse par une équipe d'Angers SCO ambitieuse et cohérente, à l'image de son début de saison. En l'absence de Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé a délivré une passe décisive et marqué sur penalty à 3 minutes de la fin pour libérer son camp (2-1). Les hommes de Mauricio Pochettino ont longtemps eu le ballon sans en faire grand-chose, et ont eu du mal à canaliser les fougueuses contre-attaques angevines. Paris s'évite une crise mais ne se rassure pas, loin de là.

