Ce n'est pas le genre de la maison. Quand il s'agit de recruter, le PSG regarde d'autres joueurs que les Français. Le dernier joueur tricolore à avoir rejoint le club de la capitale se nomme Alexandre Letellier, arrivé en 2020 pour jouer les réservistes au poste de gardien. Avant lui, il fallait remonter à 2017 pour retrouver la trace d'une signature française à Paris. Un certain Kylian Mbappé. Deux Français pour renforcer le PSG en cinq ans, c'est peu au regard du nombre de transferts réalisés par le Paris Saint-Germain.

Ad

Premier League Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ? 24/02/2022 À 15:02

Le dernier mercato estival résume assez bien le phénomène. Le PSG a empilé les recrues étrangères (Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum). Il ne s'est pas tourné vers la France, dont la sélection nationale est pourtant championne du monde en titre. Ce n'est pas forcément ce qui explique la saison décevante du club parisien, même s'il a les cartes en main pour remporter son 10e titre de champion de France. Mais c'est une bonne raison pour ses dirigeants de s'intéresser davantage aux Tricolores sur le prochain mercato. Notamment à trois profils susceptibles de lui offrir un renfort bienvenu dans des secteurs défaillants.

Aurélien Tchouaméni (Monaco)

Milieu défensif / milieu relayeur

22 ans

8 sélections en équipe de France / 1 but

Valeur estimée : 40 millions d'euros (transfermarkt.com)

Pourquoi c'est une bonne opportunité

Son but victorieux, son premier en équipe de France, pour offrir un succès sur le fil aux Bleus face à la Côte d'Ivoire (2-1) vendredi dernier n'a fait que le confirmer. En considérant que Kylian Mbappé est déjà au sommet, Tchouaméni est l'étoile montante du football français et cela passe de moins en moins inaperçu. Paris n'est pas seul sur les rangs et Monaco a toutes les raisons de faire monter les enchères tant les prétendants sont nombreux, à commencer par le Real Madrid. Le milieu monégasque sera cher. Pourquoi alors est-ce une bonne opportunité ? Parce que c'est certainement la dernière occasion de le recruter. Après cet été, il sera vraisemblablement trop tard.

Meilleur milieu de l’année : pourquoi Tchouaméni a mis Rabiot dans le rétro

Pourquoi c'est le profil recherché

Tchouaméni, c'est surtout un bon compromis sur le plan technique. Le milieu français qui ferait le plus de bien au PSG, comme à peu près toutes les équipes, serait plutôt N'Golo Kanté. Paris revient régulièrement à la charge mais essuie toujours le refus du joueur des Blues. Tchouaméni est dans un registre un peu différent, entre le récupérateur pur et le relayeur qui aime se projeter. Il sait s'adapter selon le rôle qui lui est confié. Il est capable de bien s'exprimer dans un milieu à deux axiaux comme dans un milieu à trois. Il apparaît comme un élément complémentaire de Marco Verratti, le joueur de référence dans l'entrejeu du PSG. Le Monégasque coche beaucoup de cases.

Paul Pogba (Manchester United)

Milieu relayeur

29 ans

91 sélections en équipe de France / 11 buts

Valeur estimée : libre (en fin de contrat en juin)

Pourquoi c'est une bonne opportunité

Surtout parce qu'il est en fin de contrat. Pogba a clairement indiqué qu'il n'était pas satisfait de son rôle à Manchester United, et son départ en juin semble inéluctable. Sa situation contractuelle a de quoi intéresser de nombreux clubs, mais Paris semble tenir la corde. Le club de la capitale a l'habitude de travailler avec Mino Raiola, l'agent de Pogba, réputé pour être assez gourmand. L'ancien joueur de la Juventus ne sera pas gratuit, mais le récupérer sans avoir à débourser le moindre euro en indemnité de transfert reste une bonne affaire sur le plan économique.

Pourquoi c'est le profil recherché

Il y a déjà le profil technique. Pogba apprécie particulièrement de jouer entre le milieu et l'attaque, d'être recherché à la création, d'apporter le surnombre et de se projeter dans la surface. Il évolue dans un registre qui se fait rare dans l'effectif du PSG. Ses aptitudes (très) au-dessus de la moyenne dans le jeu long combleraient un manque criant dans l'entrejeu parisien. Mais le Français peut aussi faire beaucoup de bien au club de la capitale par son leadership. Le manque de caractère de Paris a une nouvelle fois éclaté au grand jour lors de la déroute à Santiago-Bernabeu (3-1). Pogba, déterminant dans son rôle de taulier lors de la Coupe du monde 2018, a des qualités à lui apporter dans ce domaine.

Mbappé, c’est irréel : "A son âge, Henry n’avait marqué que 8 buts"

Jules Koundé (FC Séville)

Défenseur central

23 ans

9 sélections en équipe de France / 0 but

Valeur estimée : 60 millions d'euros (transfermarkt.com)

Pourquoi c'est une bonne opportunité

Son cas n'est pas si différent de celui d'Aurélien Tchouaméni. Comme le milieu monégasque, Jules Koundé incarne l'avenir des Bleus et s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense à trois mise en place par Didier Deschamps. Comme Tchouaméni, il est sous contrat jusqu'en 2024 et convoité par les plus grands clubs, notamment Chelsea et le Real Madrid. La seule différence, c'est que le prix de Koundé est déjà connu : 80 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. La somme peut paraître élevée, mais elle n'est pas si éloignée de sa valeur estimée sur le marché des transferts. Elle augmentera encore s'il part pour un club plus prestigieux. Dans cette optique, il vaut mieux le signer l'été prochain.

Pourquoi c'est le profil recherché

Il y a peu de défenseurs aussi complets à son âge. Koundé a de nombreux atouts dans son jeu, et présente notamment l'avantage d'être polyvalent. Il offre une flexibilité tactique dans sa capacité à être performant dans une défense à deux ou à trois centraux. Il offrirait surtout un renfort qualitatif bienvenu dans la charnière parisienne. Le départ de Thiago Silva à l'été 2020 a laissé un vide que n'a certainement pas comblé Sergio Ramos, victime de multiples blessures depuis son arrivée à Paris et qui n'a disputé que cinq matches cette saison. Le PSG a besoin d'un renfort fiable dans ce secteur. C'est aussi l'une des qualités de Koundé.

Trois nouveaux, deux titulaires et une valeur sûre : Une nouvelle vague déferle sur les Bleus

Serie A Pogba, Scamacca, Dybala : la Juventus se prépare pour un mercato d'hiver très chaud 28/12/2021 À 09:28