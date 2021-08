AS qui fait le point sur ce feuilleton interminable. "Ce sera Mbappé ou rien", est-il même annoncé. C'est une obsession qui ne quitte pas le Real Madrid. Tout comme elle ne quitte pas les médias madrilènes, persuadés que Kylian Mbappé finira par rejoindre la capitale espagnole un jour ou l'autre. Même si plus tôt sera le mieux. Ce vendredi, c'est le quotidienqui fait le point sur ce feuilleton interminable. Selon le média espagnol , l'état-major de la Casa Blanca ne compte recruter aucun joueur en cette fin du mercato.", est-il même annoncé.

"Le Real Madrid ne veut aucune distraction dans son plan pour recruter Mbappé (...) C'est pourquoi le Real concentre tous ses efforts pour voir s'il peut attirer le crack français cet été, et il n'écoute aucune des possibilités que le marché semble lui lancer", assure AS, précisant que des joueurs comme Houssem Aouar et Aurélien Tchouaméni ont ainsi été proposés ces dernières semaines.

Un accord contractuel entre le Real et Mbappé ?

Ce sera Mbappé ou personne", écrit AS. Les Merengues veulent donc prouver au champion du monde que tous leurs efforts sont concentrés sur lui, et uniquement sur lui. En vain. Même le possible départ de Robert Lewandowski du Bayern Munich ne semble pas faire vaciller Madrid. "", écrit. Les Merengues veulent donc prouver au champion du monde que tous leurs efforts sont concentrés sur lui, et uniquement sur lui.

Dans son émission quotidienne, Gianluca Di Marzio, journaliste Sky Italia, est revenu sur le feuilleton Kylian Mbappé jeudi soir, qui refuserait toujours de prolonger avec le PSG. "Le Real le courtise depuis longtemps, et c'est compliqué de resister à un tel club, a indiqué le journaliste transalpin. Je crois qu'il y a un accord contractuel depuis un certain temps, c'est une question de défi et de projet. Mbappé veut devenir le centre de gravité du Real. Mais le PSG ne le vendra pas, ce sera sa responsabilité de partir en fin de contrat."

