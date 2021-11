Plus de peur que de mal finalement pour Neymar. L'attaquant brésilien est suffisamment remis de sa blessure aux adducteurs qui l'avait vu rentrer prématurément du rassemblement avec sa sélection. Victime d'une lésion à la cuisse gauche, la star parisienne figure bien dans le groupe du PSG pour affronter Nantes ce samedi après-midi au Parc des Princes, comme le laissait deviner Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse. Lionel Messi, resté dans un premier temps à s'entraîner en salle à son retour de période internationale est lui aussi bien présent.

Pour le Paris Saint-Germain, c'est un véritable soulagement à quatre jours du match capital contre Manchester City en Ligue des champions. Neymar et Messi postulent ainsi à une titularisation au Parc des Princes contre le FCN, à moins que Pochettino ne joue la prudence. Même cause, mêmes possibles conséquences pour Marco Verratti, touché à la hanche fin octobre, et qui fait son retour contre Nantes.

La défense décimée

Tout n'est pas pour autant parfait pour le leader de Ligue 1. La première de Sergio Ramos, un temps espérée après son retour à l'entraînement, ne sera pas contre Nantes. Le défenseur espagnol, à l'infirmerie depuis son arrivée dans la capitale l'été dernier, n'est pas sur la liste des 21 joueurs sélectionnés par Mauricio Pochettino. Pas plus que Marquinhos, ménagé après sa participation complète au rassemblement de la sélection brésilienne, ou que Presnel Kimpembe, dont la blessure à la cuisse est insuffisamment remise. Les trois joueurs resteront donc à s'entraîner ce samedi.

Ginaluigi Donnarumma est aussi forfait pour la réception de Nantes, souffrant d'une gastro-entérite, précise le club. Keylor Navas sera donc, sauf surprise de dernière minute, titulaire, et la charnière centrale devrait être composée d'Abdou Diallo et de Thilo Kehrer.

