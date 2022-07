Ce 19 juin 2016, dans les rues de Lille, il n'y en a que pour lui. Sur l'air du "Lion est mort ce soir", les supporters suisses ne s'arrêtent plus d'entonner leur tube de l'été : "Dans la Nati, la Nati de Suisse, Breel est comme chez lui, oh Embolo, oh Embolo, oh Embolo". A quelques heures du deuxième match des Bleus contre la Suisse, une bonne partie du centre-ville lillois reprend en chœur l'hommage à l'attaquant helvète. Breel Embolo est alors au sommet de sa hype. A 19 ans, celui qui vient d'être élu meilleur joueur du championnat de Suisse et joueur préféré du public est promis à un avenir radieux.

"C’est un joueur hors norme, avec des qualités de vitesse et de puissance exceptionnelles mais qui sait aussi jouer pour les autres, diagnostique alors Didier Tholot, coach du FC Sion. Il a cette capacité à faire basculer un match propre aux grands joueurs." José Mourinho couvre ce "talent prometteur" de compliments et espère l'attirer à Manchester United. Les grands clubs européens (Arsenal, Tottenham, Leipzig, Dortmund) lui font du pied.

De 27 à 12,5 millions d'euros

Embolo, c'est donc d'abord l'histoire d'un talent précoce qui n'a mis que quatre minutes pour inscrire son premier but chez les pros. Un joueur que vont férocement se disputer le Cameroun et la Suisse dès 2014 alors que celui qui fait ses débuts dans le championnat avec Bâle n'a que 17 ans. Dans un pays qui cherche désespérément un successeur à Alexander Frei, Embolo porte d'immenses espoirs sur ses épaules.

Après avoir lâché 27 millions d'euros après l'Euro, une coquette somme alors que le mercato n'avait pas encore perdu la tête pour les pépites de son âge, Schalke 04 espère alors tenir l'un des bijoux de demain. Six ans plus tard, il s'engage avec Monaco et sa valeur a fondu puisque le transfert s'est négocié autour des 12 millions d'euros. A 25 ans, le septième plus jeune buteur de la Ligue des champions n'est plus le grand joueur de demain.

Recrue la plus onéreuse du club de Gelsenkirchen, il déçoit lors de ses deux premières saisons en Allemagne et ne dépasse jamais la barre des cinq buts en championnat. La faute, d'abord, à deux grosses blessures (cheville à l'automne 2016, fracture du pied en novembre 2018). Les immenses espoirs se dégonflent au bout de trois saisons, 48 matches de Bundesliga pour seulement dix petits buts. "Sa première blessure l'a complètement chamboulé et lui a fait perdre un an", se souvient Pascal Steinmann, journaliste à Eurosport Allemagne.

Breel Embolo sous le maillot de Möchengladbach Crédit: Getty Images

Embolo est très rapide et fort dans les contre-attaques

Ce fut mieux à Mönchengaldbach qu'il a rejoint en 2019. Mais après six saisons en Bundesliga, il n'a montré son potentiel qu'à de trop rares instants et l'Allemagne reste globalement sur sa faim. Arrivé pour 15 millions d'euros à Gladbach, sa cote s'est donc encore dégradée. "Il s'est battu pour avoir une place dans le onze avec Plea et Thuram et n'a pas non plus joué un si grand rôle que ça, continue Pascal Steinmann. En fait, sa dernière saison a été sa meilleure saison." Pourquoi Embolo n'a jamais répondu aux attentes ? "Sa blessure a stoppé sa progression bien sûr, mais je dirais que sa polyvalence ne l'a pas aidé, note Steinmann. Il n'a quasiment jamais été prévu comme l'attaquant numéro un dans ses équipes et sa polyvalence l'a pénalisé, lui qui a souvent joué sur les ailes ou milieu de terrain offensif."

Il ne faut sans doute pas s'attendre à une explosion à Monaco alors que Wissam Ben Yedder, Kevin Volland ou encore Takumi Minamino semblent le devancer dans la hiérarchie. "Embolo est très rapide et fort dans les contre-attaques, il sait quand aller en profondeur. Il est particulièrement rapide dans les deux, trois premiers mètres, ce qui le rend assez fort en un contre un", rappelle tout de même notre confrère allemand. C'est pour cela que Monaco est allé chercher le Suisse, pour affiner son jeu de transition. S'il n'est plus un immense espoir, sa trajectoire est légèrement ascendante. Et qui sait, peut-être que Louis-II, cette saison, reprendra le chant de 2016…

Breel Embolo du Borussia Mönchengladbach Crédit: Getty Images

