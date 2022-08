Il est sensible aux tentations de la nuit et Lille le savait. Mohamed Bayo avait déjà alimenté la rubrique des faits divers il y a moins d'un an quand, sous l'emprise de l'alcool, il avait tenté de prendre la fuite après avoir provoqué un accident de voiture. Cela lui avait quand même valu une interpellation, une garde à vue, une peine de prison avec sursis et une amende. Le joueur de 24 ans n'a manifestement pas su en tirer les enseignements. C'est un constat évident après une nouvelle virée nocturne samedi dernier , à la veille d'un rendez-vous aussi important que la réception du PSG.

Presque tout le monde lui est tombé dessus. Difficile de dire que ce n'est pas mérité. Olivier Létang a abordé le sujet sans détour dimanche, au micro de Prime Vidéo. "On a discuté avec le coach et on a immédiatement pris la décision de sortir le joueur du groupe, a annoncé le président du LOSC. C'est un manque de respect vis-à-vis du club, de ses partenaires, du staff technique et de nos supporters." Thierry Henry en a remis une couche peu après. "Maintenant, bonne chance pour retourner dans cette équipe, il va falloir se lever de bonne heure, et non se coucher à des heures un peu bizarres", a lancé le consultant de Prime Vidéo.

Bayo, écarté sans surprise du groupe lillois pour le déplacement à Ajaccio vendredi, peut s'en vouloir. Et Lille se poser des questions sur son choix de le recruter. Les dirigeants nordistes ont déboursé 14 millions d'euros pour en faire le renfort phare de leur mercato estival. Un montant qui fait du Guinéen le sixième joueur le plus cher de l'histoire des Dogues. Sur le talent du joueur, ça peut éventuellement se justifier. Bayo a fait forte impression pour sa première année au sein de l'élite la saison passée en inscrivant 14 buts sous les couleurs du promu clermontois. Ses performances et son potentiel, à 24 ans, avaient de quoi séduire la direction des Dogues.

Effort financier et risque technique

Ils ont consenti un effort financier. Quitte à prendre un risque technique. Lille était déjà armé au poste d'avant-centre avec Jonathan David. Installer Bayo dans le onze de départ lillois impliquait d'évoluer dans un système à deux pointes, ou de décaler le Canadien sur un côté, quitte à le placer dans une zone de jeu qui correspond moins à ses qualités. Paulo Fonseca, le nouveau coach nordiste, a opté pour la deuxième option. Cela en disait long sur les intentions du LOSC de mettre sa recrue dans les meilleures conditions. Lille a pris ses responsabilités. Il en attendait autant de son joueur.

C'est franchement mal parti. Les deux premières prestations sans relief de Bayo contre Auxerre (4-1) et Nantes (1-1), marquées par de nombreuses erreurs techniques, n'étaient pas forcément alarmantes. Cela peut arriver en début de saison après une lourde préparation physique. Elles indiquaient que le joueur était légitimement en phase d'adaptation dans un nouveau club, où il est davantage attendu par les adversaires, avec des exigences de résultats plus élevées. Elles traduisaient l'enjeu pour le Guinéen de travailler encore plus dur à l'entraînement. Et interdisaient le moindre écart. Bayo n'a pas tardé à tomber dans le piège.

Il lui faudra désormais redoubler d'efforts pour en sortir. Car le mercato n'est pas fini. Lille n'a pas abandonné l'idée de recruter Ludovic Blas. Si le Nantais venait à signer, Fonseca tiendrait son quatuor offensif avec Blas, Rémy Cabella et Jonathan Bamba en soutien de David. Avec une rotation d'effectif réduite dans une saison sans Coupe d'Europe. Dans un contexte favorable au moment de sa signature, Bayo risque de se retrouver dans une situation diamétralement opposée. C'est peut-être ce dont il avait besoin pour se focaliser uniquement sur le terrain et prendre sa carrière en main. Un défi qu'il doit impérativement relever pour ne pas regretter cette énième virée nocturne.

