La première fois que Ronaldo et Messi ont dépassé les 100 millions, c'était en 2018 et ils étaient tous les deux au sommet de leur carrière. Kylian Mbappé n'a pas attendu aussi longtemps, réalisant l'exploit à 23 ans" souligne le magazine new-yorkais. Ce n'est pas nouveau, Kylian Mbappé, bouscule depuis quelques années la hiérarchie du football. Mais pas seulement sur le terrain. La pépite est bien en or puisque selon Forbes , le joueur du PSG percevrait les plus gros revenus au cours de la saison 2022-2023, reléguant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à la deuxième et troisième place. Rien que ça. D'autant plus qu'avec 128 millions de dollars (environ 131 millions d'euros), Mbappé dépasse largement la barre des 100 millions et ça c'est un record. "" souligne le magazine new-yorkais.

Mais Mbappé brille aussi de son image, avec pour témoin sa photo sur la couverture du nouveau FIFA 23. Toujours selon Forbes, Mbappé percevrait 110 millions de dollars de salaire, auxquels s'ajouteraient 18 millions d'avenants perçus par la star du PSG de la part des marques dont il est ambassadeur Nike, Dior, Oakley…).

La Premier League et Haaland en force

Avec quatre joueurs (Ronaldo, Salah, Haaland et De Bruyne), la Premier League est le championnat le mieux représenté suivi par la Ligue 1. Ou plutôt le PSG, seul club français dans le classement, qui compte trois joueurs (Mbappé, Messi et Neymar). Mais dans sa globalité, le championnat anglais semble vraiment apparaître comme un monstre financier. Selon un rapport relayé par Forbes, les clubs de Premier League ont dépensé un record de 2,2 milliards de dollars en transferts cet été, 67% de plus qu'il y a un an.

Un chiffre colossal dont Manchester City a contribué notamment avec l'achat d'Erling Haaland pour une soixantaine de millions d'euros. Finalement modeste par rapport aux performances exceptionnelles du prodige norvégien de 22 ans qui toucherait tout de même un bon pactole. Si Forbes estime qu'Haaland percevrait 39 millions d'euros pour la saison, d'autres sources dont le Daily Mail chiffre ce chiffre à 1 millions par semaine. Enorme.

Le classement de Forbes :

1 – Kylian Mbappé (PSG) : 128 millions de dollars

2 – Lionel Messi (PSG) : 120 millions

3 – Cristiano Ronaldo (Manchester United) : 100 millions

4 – Neymar Jr (PSG) : 87 millions

5 – Mohammed Salah (Liverpool) : 53 millions

6 – Erling Haaland (Manchester City) : 39 millions

7 – Robert Lewandowski (FC Barcelone) : 35 millions

8 – Eden Hazard (Real Madrid) : 31 millions

9 – Andrés Iniesta (Vissel Kobe) : 30 millions

10 – Kevin De Bruyne (Manchester City) : 29 millions

