A peine arrivé, aussitôt reparti ? La marque Cazoo, qui fait cette saison son entrée en fanfare comme sponsor principal sur le maillot de deux des plus grands clubs de Ligue 1, l'OM et le LOSC, navigue désormais dans le flou. La société, spécialisée dans la vente d'automobiles d'occasion reconditionnées, est en proie à une situation financière très difficile comme, indiquent Les Echos. Cazoo affiche dans son rapport de compte publié mardi des pertes importantes, conduisant l'entreprise à une "revue stratégique complète des activités en Europe continentale, afin de continuer à réduire notre consommation de trésorerie".

Six nouveaux clubs sponsorisés par Cazoo cette saison

Après avoir procédé à des investissements conséquents et à deux levées de fonds, Cazoo paie aujourd'hui un contexte économique difficile – en particulier pour la vente d'automobiles –, mais aussi sa politique marketing très agressive. Déjà présente sur les maillots des équipes d'Everton, d'Aston Villa ou encore de l'équipe nationale de rugby du pays de Galles, la marque a procédé à une vague de sponsoring cet été et s'affiche désormais, outre Marseille et Lille, sur les tuniques de Valence, de la Real Sociedad, de Bologne et de Fribourg. Ce, alors que Les Echos rapportent des pertes passées "de 100 à 243 millions de livres (293 millions d'euros) en un an". Cotée depuis mars 2021 à Wall Street, Cazoo a vu le cours de son action dégringoler, passant de 10 à 1 dollar.

Pour le club phocéen comme pour les Dogues, cette mauvaise passe pourrait avoir des conséquences à court terme. Cazoo a mis en place un plan de 750 licenciements pour préserver ses liquidités, alors que l'entreprise vient de s'étendre à de nombreux marchés, dont la France, ces derniers mois. Elle n'a pas souhaité confirmer aux Echos si l'Hexagone pourrait être concerné par cette nouvelle orientation et ces réductions d'effectifs, qui pourraient conduire la marque à se retirer de plusieurs pays.

Sans activité sur le sol français, Cazoo chercherait probablement à se désengager de ses partenariats avec l'OM et Lille. Le précédent sponsor maillot de l'OM, Uber Eats, rapportait notamment 5 millions d'euros au club.

