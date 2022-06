Le moment tant attendu par les observateurs du championnat de France est arrivé ce mercredi matin. Le PSG a en effet dévoilé officiellement son maillot domicile pour la saison 2022-23 . Finie la tunique uniforme bleue comme lors du précédent exercice : les bandes centrales rouge et blanche font leur grand retour. Contrairement aux précédents maillots, la combinaison de couleurs est différente et pourrait faire débat chez les fans parisiens. A noter également que le Jumpman a été remplacé par le logo Nike.

Autre changement : le sponsor principal ALL (ndlr : la marque du groupe Accor), présent depuis 2019, laisse sa place à Qatar Airways. La durée de l'accord pluriannuel reste en discussion, a indiqué une source du club à l'AFP, sans démentir le montant de 60 à 70 millions d'euros annuels évoqué dans la presse. L'engagement entre Qatar Airways et le PSG, propriété du fonds d'investissement qatarien QSI, concerne l'équipe première masculine mais aussi la section féminine et les jeunes.

