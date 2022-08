Le PSG et l'OM sont de nouveau sous la menace. D'après L'Equipe , l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) a récemment adressé un "accord de règlement" aux deux clubs ennemis. Paris et Marseille, qui n'ont pas réussi à faire baisser leurs déficits (plus que les 30 millions d'euros autorisés pour le club de la capitale et un peu moins pour l'OM), pourraient d'abord être sanctionnés financièrement voire même sportivement si rien ne change dans les trois prochaines années. La pire sanction serait une exclusion, ferme ou avec sursis, de toute compétition européenne.

Le champion de France en titre "désapprouve les analyses" des experts financiers de l'UEFA et pense qu'il est possible de les infléchir. "Personne d'autre n'a eu de Mediapro. Il y a eu l'arrêt du Championnat et la Ligue 1 a des charges sociales beaucoup plus élevées qu'ailleurs", a affirmé une source parsienne à L'Equipe. Pour l'OM, les sanctions seraient raisonnables mais elles pourraient rapidement grimper en cas de non-respect du calendrier de retour à l'équilibre. Toujours d'après le quotidien, une dizaine de clubs européens serait dans le même cas que Paris et Marseille.

