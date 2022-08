Qui s’opposera au PSG de Christophe Galtier en Ligue 1 ? Certainement pas le LOSC, qui a reçu une sacrée gifle sur sa pelouse (1-7), en clôture de la troisième journée. Propulsé par un but hyper rapide de Kylian Mbappé, par ailleurs auteur d’un triplé, les Parisiens n’ont laissé absolument aucune chance à leurs adversaires du soir. Neymar, qui a signé trois passes décisives et un doublé, a lui-aussi été un grand artisan du festival offensif de son équipe, laissant derrière lui le penaltygate qui a animé l'actualité ces derniers jours. Cette nouvelle démonstration de force prouve que le PSG sera difficile à aller chercher cette saison. Au classement, le club de la capitale est déjà seul sur son trône, avec déjà 17 buts marqués et une différence de buts invraisemblable (+14 !).

On espérait voir la première affiche de cet exercice 2022/2023 du championnat. On a plutôt assisté à une course entre une Twingo et une Ferrari. Tout est allé trop vite pour les pauvres Lillois devant leur public. Dès l’extinction des feux, une sublime combinaison parisienne a permis à Messi de lancer Kylian Mbappé dans la profondeur, pour ce qui pourrait bien être le but le plus rapide de l’histoire (0-1, 1re). Ce fut le début d’un immense calvaire pour les Dogues, qui ont pourtant fait bonne figure en se montrant très ambitieux. Néanmoins, Jonathan Bamba a été trop tendre pour tromper Gianluigi Donnarumma, malgré ses multiples tentatives cadrées (5e, 7e). Le gardien parisien s’est aussi interposé devant Jonathan David (36e, 37e) et Ismaily (38e).

Le football champagne

À l’inverse, le PSG a été d’une efficacité redoutable, en plus d’être plutôt très inspiré sur ses assauts. Supérieurs techniquement, Marco Verratti and co ont fait trembler les défenseurs lillois plus d’une fois, et les filets avec. Après un but logiquement refusé pour une position de hors-jeu (17e), Lionel Messi a fait le break en s’occupant de tout, après un décalage pour Nuno Mendes (0-2, 27e). Parfaitement lancé par Neymar, Achraf Hakimi s’est ensuite fendu d’une belle frappe croisée pour tromper Léo Jardim (0-3, 39e). Juste avant la mi-temps, le Brésilien, décidément dans tous les bons coups, a bénéficié d’un contre favorable pour ajouter son nom au tableau d’affichage (0-4, 43e). Vous l’aurez compris, le PSG était vraiment sur une autre planète, et tout lui souriait.

