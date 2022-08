Football

LIGUE 1 - Coupe du monde, ego : pourquoi Neymar est-il si fort en ce début de saison ?

LIGUE 1 - Le PSG marche sur la Ligue 1 et vit un été des plus radieux. Christophe Galtier et l'état-major parisien ont tenu leurs promesses grâce aussi à un Neymar de retour à son meilleur niveau. Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent sur le cas du club de la capitale. Le FC Stream est à retrouver les vendredi sur toutes les plateformes de podcasts et les meilleurs moments sur Eurosport.fr

00:04:22, il y a une heure