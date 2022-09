POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Enzo Le Fée (Lorient) : si Lorient est le tube de l'été, Le Fée en est le compositeur. Face à Auxerre (3-1), l'international espoirs a fait la pluie et le beau temps dans l’entrejeu. Impliqué sur les deux premiers buts de son équipe, il a personnellement inscrit le troisième.

Adam Ounas (Lille) : sa vista et ses rushs sur le côté droit ont fait le plus grand mal à l'arrière garde toulousaine. D’une sublime reprise de volée, c’est lui qui a offert cette victoire ô combien importante aux hommes de Fonseca (2-1).

Téji Savanier (Montpellier) : on l'avait quitté dépité à Angers, on l'a retrouvé bien plus souriant à la Mosson pour la victroire face à Strasbourg (2-1). Auteur d’une grosse prestation avec une passe décisive pour Nordin, Savanier a offert dans le temps additionnel un succès mérité au MHSC sur penalty.

Kevin Danso (Lens) : un petit temps de retard sur Mohamed en début de match, puis le match parfait. Sur la pelouse de Nantes (0-0), le défenseur central s’est fait une petite frayeur avant de ne laisser aucune miette aux attaquants nantais. Encore une grosse performance pour lui.

Joe Rodon (Rennes) : prêté par Tottenham avec une option d’achat de 20 M€, l’international gallois commence à justifier son éventuel prix. Contre l’OM (1-1), il n’a pas laissé le moindre espace à Sanchez et a sans doute signé sa meilleure prestation sous le maillot rennais.

Mama Baldé (Troyes) : incapable de trouver le chemin des filets lors de ses deux derniers matchs, l’attaquant troyen s’est offert un doublé face à Clermont (3-1). Baldé, dans un très grand jour, a également servi Ripart sur le troisième but.

Nabil Bentaleb (Angers) : du Nice-Angers (0-1) de ce dimanche, on retiendra surtout le carton rouge reçu par Todibo après 9 secondes de jeu. Et c’est bien dommage pour Bentaleb, qui a brillé face aux Aiglons en marquant le seul but de la rencontre sur une frappe surpuissante en pleine lucarne.

Takumi Minamino (Monaco) : recruté pour 15 M€ à Liverpool cet été, Minamino a sans doute livré sa meilleure prestation avec l’ASM face à Reims (3-0). Entré en jeu lors du second acte, le Japonais a inscrit le but du break avant de servir Ben Yedder pour le troisième.

Romain Hamouma (Ajaccio) : première victoire en Ligue 1 cette saison pour Ajaccio ! Merci qui ? Merci Hamouma, qui a parfaitement repris un centre de Nouri en seconde période pour offrir trois points très précieux à l’équipe corse face à Brest (1-0).

Lionel Messi (PSG) : "La Pulga", la vraie, est de retour. Lors du choc dominical face à l’Olympique Lyonnais (1-0), le génie argentin a offert la victoire à son équipe grâce à un but inscrit en début de match, et il aurait pu doubler la mise en fin de match sur un superbe coup franc, finalement arrêté par Lopes.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 8E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Enzo Le Fée (Lorient) Adam Ounas (Lille) Téji Savanier (Montpellier) Kevin Danso (Lens) Joe Rodon (Rennes) Mama Baldé (Troyes) Nabil Bentaleb (Angers) Takumi Minamino (Monaco) Romain Hamouma (Ajaccio) Lionel Messi (PSG)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

