Peter Bosz n'est pas encore sur un siège éjectable. Mais jusqu'à quand ? Battu par l'AS Monaco (2-1) dimanche dernier, l'entraîneur de l'OL, qui point déjà à quatre points du podium après sept journées, se sait menacé s'il ne redresse pas la barre dans les prochaines semaines. "On a une exigence de résultats, a d'ailleurs rappelé Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL, au Progrès. Et quand je lis qu’on est moins exigeants qu’avant, c’est totalement faux. La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter (Bosz) en place. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats."

Pas vraiment satisfaite du début de saison, la direction de l'OL va donc observer de près les résultats des prochaines semaines. Selon L'Equipe du jour, Jean-Michel Aulas, qui s'est entretenu longuement avec son entraîneur mardi à l'occasion de la photo officielle du club, a fixé l'objectif au podium après la 15e journée et la réception de l'OGC Nice. Dans le cas inverse, il pourrait s'en séparer.

Le quotidien précise également qu'en cas de mauvais résultats face au PSG (dimanche) et Lens (2 octobre), Bosz risquerait sérieusement sa place. En coulisses, "JMA' aurait d'ailleurs rencontré Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette pour évoquer la situation de l'équipe, tactique comme physique. La préparation estivale n'aurait pas plu à tout le monde.

