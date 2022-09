Avec 6 buts et 8 passes décisives au compteur, Lionel Messi est l'un des hommes les plus en forme de ce début de saison du PSG. Heureux, épanoui, l'international argentin semble avoir pris ses marques au sein du club de la capitale, bien aidé par sa relation en attaque avec Neymar et Kylian Mbappé. Interrogé par TUDN, le septuple Ballon d'Or s'est d'ailleurs montré dithyrambique avec l'international français.

"Kylian est un joueur différent, une bête en un contre un, il attaque l'espace, il est très rapide, a confié Messi. Il a aussi beaucoup de buts, c'est un joueur très complet et je pense qu'il le prouve depuis des années. Il sera sûrement parmi les meilleurs dans les années à venir." Auteur d'un doublé avec l'Argentine face au Honduras, l'ancien joueur du Barça a également été interrogé sur sa relation avec Neymar, qui affiche lui aussi un niveau exceptionnel.

Avec Ney, nous nous connaissons par cœur, nous avons vraiment apprécié notre séjour à Barcelone et j'aurais aimé jouer beaucoup plus là-bas avec lui. La vie nous a fait nous retrouver à Paris et nous sommes heureux d'être ensemble. J'adore jouer avec lui, être au jour le jour et j'apprécie ça", s'est enthousiasmé le numéro 30 parisien, dont les demandes pour prolonger au Barça ", s'est enthousiasmé le numéro 30 parisien, dont les demandes pour prolonger au Barça en 2020 ont été révélées ces derniers jours

