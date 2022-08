Alexis Sanchez arrive à l'OM. Dans les prochains jours, l'ancien joueur de l'Udinese, d'Arsenal ou encore Manchester United va débarquer sur la Canebière. L'information, largement diffusée dans la journée de lundi, est confirmée ce mardi par la presse italienne. Selon La Gazzetta dello Sport, l'agent de l'attaquant chilien est attendu à Milan dans la journée pour rompre le contrat en vigueur avec l'Inter. Pour économiser son salaire colossal (aux alentours de 7 millions, en net), le club lombard lui versera une indemnité de 5 millions.

Une fois libéré par les Nerazzurri, Sanchez sera donc libre... mais pas pour longtemps. Le quotidien transalpin précise en effet qu'un accord de principe a d'ores et déjà été trouvé avec l'OM. Sauf surprise, il devrait signer un contrat de deux ans assorti d'un salaire de 3 millions d'euros. La durée du contrat est confirmée par La Repubblica et le Corriere della Sera. L'idée de jouer la Ligue des champions sous le maillot olympien aurait plus que motivé l'intéressé.

En proie à des problèmes en interne, notamment avec les méthodes très rudes d'Igor Tudor , le successeur de Jorge Sampaoli, l'OM s'offre une éclaircie sur le mercato.

