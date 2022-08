Le Parisien, il s'engagera pour cinq ans. Christophe Galtier voulait des recrues d'ici au 1er septembre. L'entraîneur du PSG va être servi. Selon les informations de L'Equipe , ainsi que celles des médias espagnols, Carlos Soler est en passe de s'engager avec le club de la capitale. Le milieu international espagnol de 25 ans (9 sélections), sous contrat jusqu'en 2023 avec Valence, devrait coûter 22 millions d'euros (bonus compris) à Paris. D'après, il s'engagera pour cinq ans.

Ad

Il y a toujours des surprises dans le mercato

Ligue 1 Une sanction levée : Bayo de retour dans le groupe lillois IL Y A 2 HEURES

En plus de Fabian Ruiz, qui va lui aussi débarquer en provenance du Napoli, le PSG a donc décidé d'apporter un nouveau renfort à son milieu de terrain. De quoi annoncer la fin du mercato parisien ? Pas certain, puisque Galtier aimerait toujours recruter un défenseur, et notamment Milan Skriniar, pourtant retenu par l'Inter Milan.

Le PSG n'a pas fini son mercato : "Des joueurs attendent pour nous rejoindre"

"Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato. Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible", a-t-il confié ce mardi en conférence de presse.

Ligue 1 Des images de l'entraînement du PSG IL Y A 2 HEURES