Football

Mercato - Gerson, à qui la faute ? "On arrive aux limites du système Longoria"

TRANSFERTS - L’agent et père de Gerson a fait part des envies de départ de son joueur, peu utilisé par Igor Tudor à l’OM. L’entraîneur croate lui a répondu devant la presse et la situation s’annonce délicate à gérer. La faute à qui ? Les regards se tournent naturellement vers Pablo Longoria. Retrouvez l'intégralité de Mercredi Mercato en podcast. (Real : A.Ducardonnet/Q.Guichard)

00:04:55, il y a 14 minutes