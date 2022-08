L'OM n'en a pas encore fini avec son mercato. Les secousses qui en découlent non plus. Ce lundi soir, Sky Italia confirme les informations du Corriere dello Sport et indique qu'un accord a été trouvé avec la Juventus pour le transfert d'Arkadiusz Milik. Selon la chaîne transalpine, il s'agit d'un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 8 millions d'euros.

Bailly à Marseille demain ?

Le journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato, précise que la Vieille Dame doit désormais trancher entre l'attaquant polonais et Memphis Depay, qui devrait rapidement se libérer du FC Barcelone. Une décision devrait être prise dans les prochaines heures. En attendant, Milik, lui, n'a jamais semblé aussi proche du départ. Mais les nouvelles ne s'arrêtent pas là.

En effet, côté défense, Pablo Longoria semble très proche de finaliser l'arrivée d'Eric Bailly en provenance de Manchester United. L'information est signée Fabrizio Romano, qui évoque un accord total entre le joueur et le club. La formule ? Un prêt avec option d'achat obligatoire si l'OM se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des champions. L'international ivoirien pourrait arriver sur la Canebière dans la journée de mardi.

