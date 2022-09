"Skriniar-PSG, c'est reparti". Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport se montre formelle : le club de la capitale n'a pas oublié le défenseur slovaque, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter Milan, qu'il a courtisé pendant plus de deux mois cet été. Selon le quotidien italien, les discussions concernant sa prolongation sont "à l'arrêt" et n'ont pas été entamées durant cette trêve internationale. "Les parties n'en parlent pas pour l'instant, notamment pour le moment compliqué de l'équipe (...) Ce n'est pas à l'ordre du jour, et cela ne le sera pas avant la confrontation aller-retour contre le Barça en Ligue des champions", est-il indiqué, précisant même que le "pessimisme"est grandissant dans ce dossier.

Une offre de 30 millions à l'étude ?

Pour ne pas laisser s'échapper "gratuitement" un joueur que les tifosi imaginent le "capitano" de demain, l'Inter aurait songé à deux solutions à court terme : une prolongation à courte durée ou une clause libératoire dans le nouveau bail. Pas du goût de Skriniar, qui avait trouvé un accord à 7,7 millions d'euros (plus bonus) par an avec Paris cet été. "Toutes les parties concernées savent que le PSG va revenir à la charge en janvier", écrit le quotidien rose. Le joueur, lui, ne semble toutefois que peu tenté par un changement de club en pleine saison.

A six mois de la fin du contrat de l'international slovaque, Paris devrait toutefois proposer une somme aux alentours des 30 millions d'euros à l'Inter, qui se retrouverait dos au mur si Skriniar n'a pas prolongé d'ici là. Et si son offre venait à être refusée, Luis Campos pourrait décider de finaliser un accord pour l'été prochain, lorsque l'intéressé sera libre de tout contrat.

