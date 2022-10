Football

Mercato - Ligue 1 - Sanchez, Tolisso, Schmeichel… : notre top et flop 5 des meilleurs et des pires recrues

TRANSFERTS - En Ligue 1, le tiers de la saison approche. L’occasion pour Martin Mosnier et Julien Pereira de dresser un premier bilan des recrues estivales. Avec, d’un côté, les meilleurs coups comme Alexis Sanchez. Et de l’autre, les plus mauvaises idées comme Mohamed Bayo. Retrouvez l'intégralité de Mercredi Mercato en podcast. (Real : H. Hiault / Q.Guichard).

00:06:13, il y a 31 minutes