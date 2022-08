Encore un joli coup de Lyon. Comme chaque année ou presque, l'OL a fait exploser les compteurs pour égaler la meilleure vente de son histoire. Lucas Paqueta va rejoindre la Premier League puisque West Ham va débourser près de 60 millions d'euros pour s'attacher ses services, selon L'Equipe. Dans l'affaire, Lyon réalise une incroyable plus-value pour un joueur arrivé en septembre 2020 pour 20 millions d'euros seulement et prouve, une nouvelle fois, son joli savoir-faire en matière de vente.

Pour valoriser ses meilleurs joueurs, le club de Jean-Michel Aulas est devenu une référence européenne. Depuis 2017, et alors qu'il n'a pas toujours joué la Ligue des champions et a connu de gros trous d'air, il a vendu pour 531 millions d'euros. C'est exceptionnel. Mais bien vendre ne rapporte aucun titre, ne garnit pas le palmarès. 2017 signe le début des ventes faramineuses mais marque aussi le début d'un déclin sportif. Entretemps, l'OL n'a disputé qu'à deux reprises la Ligue des champions et a signé ses deux plus mauvaises saisons au XXIe siècle.

Peut-on "gagner des championnats" en vendant ses meilleurs joueurs ?

Oui, les Gones vendent très bien mais ne capitalisent pas dessus. Cet été devait marquer le début d'une nouvelle ère. Après une saison ratée (8e de L1), les dirigeants avaient montré les muscles à la rentrée. Place à un nouveau projet ambitieux porté par un nouvel actionnaire (John Textor), une augmentation de capital de 86 millions d'euros et des horizons excitants comme "gagner des championnats et la Ligue des champions", selon le nouvel homme fort du club.

Ce qui pouvait s'apparenter à des effets de manche a été suivi de faits avec les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ou l'arrivée de Nicolas Tagliafico. Mais ces ambitions et ces déclarations ardentes se sont soudain heurtées au principe de réalité et Lyon a laissé filer Paqueta. Lyon sera-t-il meilleur sans son international brésilien ? La réponse semble évidente tant il a épaté la Ligue 1 depuis son arrivée, notamment au cours de six premiers mois fantastiques.

Lucas Paquetà et Bruno Guimaraes sous le maillot de l'OL Crédit: Getty Images

Guimaraes – Paqueta : L'histoire se répète

Difficile de ne pas regretter le départ de celui qui débutera la prochaine Coupe du monde comme titulaire dans le milieu de la Seleçao. Paqueta a manqué de régularité, son coach n'a pas toujours su en tirer le meilleur mais il ne s'est jamais détourné du projet collectif et Peter Bosz continuait de lui faire une confiance absolue. Même si sa vente était programmée, même s'il s'agissait aussi de liquider l'héritage de Juninho, Lyon avait l'occasion d'affirmer ses ambitions en conservant le meilleur élément de son équipe, mais l'histoire se répète.

L'hiver dernier, déjà, confronté à un dilemme entre perdre son milieu le plus régulier ou empocher 42 millions, les Lyonnais avaient choisi le chèque et l'absence de Bruno Guimaraes a sans doute coûté cher dans la lutte pour l'Europe. Son remplaçant durant six mois, Tanguy Ndombélé, n'a jamais fait le poids. Cette fois, c'est Romain Faivre, si discret depuis son arrivée de Brest, qui prendra le relais de Paqueta. La tâche semble ardue. Dès lors, l'OL peut-il être dans les clous des discours ambitieux de ses dirigeants en lâchant, même à prix d'or, son meilleur joueur ?

Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais) Crédit: Getty Images

