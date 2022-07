Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à Lyon, Takumi Minamino et bientôt Breel Embolo à Monaco, Mohamed Bayo et Rémy Cabella à Lille : alors que les poursuivants du PSG fourbissent leurs armes, son dauphin de la saison dernière, l'OM, patauge dans un mercato qui n'a pas encore démarré. Samuel Gigot a débarqué mais son arrivée était ficelée depuis cet hiver, Chancel Mbemba et Isaak Touré ont grossi le contingent de défenseurs centraux mais difficile d'affirmer que l'effectif phocéen s'est renforcé cet été.

Car William Saliba et Boubacar Kamara, deux des trois meilleurs joueurs de l'exercice 2021/2022, sont partis tout comme Steve Mandanda, si précieux dans le sprint final. Bref, alors que l'OM va renouer avec la Ligue des champions, Marseille, dont l'effectif reste bien trop maigre pour affronter les échéances qui l'attendent, n'est pas prêt à trois semaines de la reprise. Ce dimanche, plusieurs dossiers ont émergé dans les médias français et britanniques et alimentent les interrogations alors que le temps presse.

C'est très flou

Priorité au poste de piston droit, Jonathan Clauss, malgré son souhait de rejoindre Marseille, est encore loin de l'OM. Corseté par des finances fragiles, Pablo Longoria ne peut pas dépenser à tout va et faute de moyens, l'international français, dont le profil colle pourtant parfaitement à ce que veut mettre en place Igor Tudor, pourrait bien échapper aux Marseillais. Selon L'Equipe, le club prépare une troisième offre après avoir proposé 6 millions d'euros plus un de bonus. Lens en attend 10 pour racheter la dernière année de contrat de son piston droit. L'OM a d'ores et déjà lancé un plan B.

Au poste de piston gauche, L'Equipe annonce que Nuno Tavares et le club phocéen sont tombés d'accord mais il reste à convaincre Arsenal. Fabrizio Romano a rappelé dans la soirée de samedi qu'aucun accord n'était scellé entre les deux clubs. Même si l'arrivée d'Oleksandr Zinchenko de City à Londres pourrait débloquer le dossier dans les jours qui viennent.

Autre cible alors que le milieu de terrain est un chantier à ciel ouvert : Tiémoué Bakayoko. Foot Mercato croit savoir que l'ancien Monégasque et Marseille sont tombés d'accord autour d'un contrat de quatre ans alors que ni Chelsea, son club, ni l'AC Milan, où il est prêté jusqu'en juin 2023, ne souhaitent le conserver. Mais Igor Tudor, visiblement peu emballé par son profil, bloquerait pour le moment l'arrivée de l'international français. Le dossier n'est donc pas encore ficelé.

Ça sent mauvais

Alors qu'il est retourné à Arsenal, William Saliba peuple toujours les fantasmes des supporters et dirigeants marseillais qui rêvent de le voir revenir. L'affaire est claire : Saliba veut une place de titulaire pour ne pas compromettre ses chances d'aller à la Coupe du monde avec les Bleus. Arsenal lui fera-t-il confiance ou Marseille peut-il être encore une option ? Samedi, en match amical, Saliba a débuté la rencontre face à Everton et joué 71 minutes. "C'est bon d'être de retour et de débuter la pré-saison", a confié l'ancien Stéphanois sur le site d'Arsenal. Et si Mikel Arteta a expliqué qu'il ne pouvait pas lui garantir une place de titulaire, le coach espagnol a aussi fait savoir qu'il comptait sur Saliba pour la saison qui vient. Bref, les portes semblent se fermer côté Gunners.

Sur la bonne voie

Pour remplacer Steve Mandanda, Marseille va peut-être, cette fois-ci, conclure. Selon L'Équipe, l'OM s'intéresse à Ruben Blanco, sous contrat avec le Celta Vigo jusqu'en 2027, pour en faire la doublure de Pau Lopez. Le club espagnol serait ouvert à un prêt mais cherche d'abord un portier titulaire avant d'ouvrir la porte à Ruben Blanco.

Les pistes sont nombreuses mais toutes se heurtent encore à des obstacles plus ou moins infranchissables. Reste un état des lieux peu encourageant pour un OM qui semble piétiner quand la saison écoulée aurait dû lui donner des ailes sur le mercato estival.

