Comme un coureur du Tour au pied du Mont Ventoux, l'Inter Milan a dû faire face à une ascension vertigineuse. La "Beneamata" a même cru, à un moment, qu'elle ne parviendrait jamais à en atteindre le sommet, surtout quand l'un des cols s'appelle le PSG. Et pourtant, elle n'a rien lâché. Probablement parce qu'au fond, elle y a toujours cru malgré la longueur d'avance de son adversaire. Au compteur, le club de la capitale semblait même compter plusieurs minutes d'avance dans le dossier Milan Skriniar, promis à un départ depuis l'été dernier. Mais les Nerazzurri, eux, ont fait de la résistance jusque dans les dernières heures du mercato. Ils ont tangué, vacillé et hésité, certes, mais n'ont jamais cédé. Au point de récupérer petit à petit leur retard, jusqu'à revenir dans la roue parisienne pour mieux la dépasser.

En effet, selon les dernières informations des médias italiens, le défenseur slovaque est tout proche de prolonger son contrat avec l'Inter. "Avec cette qualification en huitièmes de finale de C1 et les bonus qui en découlent, ses dirigeants ont pu augmenter la proposition initiale de 6,5 à 7 millions d'euros. Le tout jusqu'en 2027", rapportait le Corriere della Sera, vendredi dernier. Au total, cette campagne réussie de C1 aurait rapporté un peu moins de 60 millions d'euros (57,6 millions) pour l'instant. De quoi donner un bol d'air à un club qui en a bien besoin, en plus d'une marge de manœuvre plus ample dans ce dossier cher à tout un club. Skriniar est l'un des piliers du vestiaire et l'un des chouchous des tifosi. S'il a hérité du brassard lors de certains matches cette saison, ce n'est pas vraiment dû au hasard.

Un salaire de "top player"

Malgré un pessimisme ambiant en septembre, puisque le PSG semblait toujours décidé à récupérer le défenseur en fin de contrat l'an prochain, voire dès janvier contre une offre revue à la baisse (20-25 millions), l'Inter n'a jamais baissé les bras. Pour contrer une offensive salariale estimée à 9 millions d'euros par an, elle a donc misé sur une proposition à 7 millions qui ferait de Skriniar le deuxième joueur le mieux payé du club.

L'aspect émotionnel est également entré en compte, puisque l'international slovaque n'a jamais caché son attachement à un club qu'il juge "spécial" et "unique". Ou encore celui sportif, évidemment, avec la perspective de devenir un symbole du "Biscione". "Ce premier rendez-vous entre les parties s'est bien passé, l'Inter est confiante", écrivait La Gazzetta dello Sport le 27 octobre dernier. Le défenseur est ouvert à l'idée de prolonger, oui, mais pas avec un contrat à courte durée ou assorti d'une clause libératoire.

Après avoir longuement hésité, voire même donné son accord au PSG l'été dernier pour un éventuel transfert, Skriniar n'a jamais écarté la possibilité de signer un nouveau bail. Lui se sent bien à l'Inter, à Milan, en Italie et en Serie A. "Mais il avait tout simplement accepté d'être sacrifié pour renflouer les caisses de son club l'été dernier", indiquait Sky Italia début septembre. Si Luis Campos, le conseiller du football du PSG, a toujours maintenu le contact avec son entourage, le défenseur semble désormais parti pour rester. Au point que Steven Zhang, le président des Milanais, a donné l'ordre à sa direction de boucler au plus vite. Paris reste en effet une menace réelle et rien n'a encore été acté ou signé. Simplement, la tendance s'est inversée. C'est ce qu'a confirmé Giuseppe Marotta la semaine passée.

Campos étudie d'autres profils, mais...

"Je suis très optimiste, a confié l'administrateur délégué de la Beneamata à Sky Italia. J'espère que nous pourrons boucler avant le 13 novembre prochain. Il y a beaucoup d'éléments positifs qui permettent de l'espérer." "J'espère qu'il va rester longtemps ici, lui a emboîté le pas Javier Zanetti, vice-président de l'Inter. Il a un profil très important sur sa manière d'approcher le travail. J'étais comme ça aussi : parler peu, beaucoup prouver." Tout le monde a mis le pied à l'étrier pour convaincre celui qui représente "toutes les valeurs de l'Interisme", comme estimé par le légendaire Giuseppe Bergomi. Selon le site spécialisé FCInterNews.it, l'offre finale sera la suivante : 6,5 millions d'euros + 1 million de bonus jusqu'en 2027 et le brassard. L'intéressé, lui, ne fait pas du capitanat une condition, souhaitant plus le mériter à travers son rendement plutôt que sa prolongation.

Face à ce renversement de situation, Luis Campos pourrait décider de changer de cible. Conscient de la volonté de Christophe Galtier, qui continue de réclamer publiquement un défenseur central, le dirigeant parisien ne devra pas faillir à sa mission en janvier. D'autres profils sont d'ailleurs étudiés dans cette optique. Mais à ce jour, celui de Milan Skriniar reste privilégié. Bien que l'ascension qui mène jusqu'à lui semble s'être sérieusement corsée...

