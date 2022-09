Il est probablement temps que Mauro Icardi se trouve une porte de sortie. En perte de vitesse depuis plusieurs mois, l'attaquant argentin est devenu un "indésirable" du côté du PSG, qui ne compte plus du tout sur lui cette saison. Alors, face à cette impasse, il a décidé de faire ses valises pour se relancer ailleurs. Selon RMC Sport et le journaliste Fabrizio Romano, sa destination sera la Turquie et Galatasaray.