Le Paris Saint-Germain avance pas à pas son grand ménage. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Thilo Kehrer à West Ham a été officialisé mercredi après-midi, après la visite médicale du défenseur polyvalent. L'international allemand s'est engagé pour quatre saisons plus deux en option, contre une indemnité de 12 millions d'euros hors bonus selon Sky Sports.

Arrivé à l'été 2018 dans la capitale, en provenance de Schalke 04, le joueur de 25 ans n'a jamais justifié les 37 millions d'euros investis par le club francilien à l'époque. Coupable de plusieurs erreurs marquantes, notamment en Ligue des champions, il aura disputé 128 matches avec Paris, pour quatre buts et quatre passes décisives. Sans jamais devenir un titulaire indiscutable.

Paredes et Gueye pourraient suivre

Si le PSG réalise donc une moins-value, il a le mérite de continuer à dégraisser. Arnaud Kalimuendo (20M€, Rennes), Alphonse Areola (9,3M€, West Ham), Marcin Bulka (2M€, Nice) avaient déjà été vendus, en plus des prêts de Georginio Wijnaldum (AS Roma) et Colin Dagba (Strasbourg). D'autres dossiers pourraient rapidement se débloquer, de Leandro Paredes, qui serait d'accord avec la Juventus, à Idrissa Gueye, lui aussi en phase avec Everton, en passant par la possible résiliation de contrat d'Ander Herrera.

Après avoir bien acheté, Paris s'attache donc à bien vendre. Histoire, aussi, de se libérer du budget et de la place pour accueillir quelques recrues supplémentaires.

