Football

Mercredi Mercato - Mbappé après Messi et Ramos : pourquoi le PSG n'en a pas fini avec ses problèmes de transfert

Entre Kylian Mbappé qui n'a prolongé fermement que jusqu'en 2024 et les dossiers Messi et Ramos qui seront sur la table dès janvier 2023, le PSG est loin d'avoir gagné en sérénité côté mercato. A cela se rajoutent les prêts avec ou sans options d'achat de joueurs indésirables... Dans Mercredi Mercato, à écouter en podcast, Julien Pereira et Arthur Merle dressent le bilan des opérations à venir.

00:06:49, il y a 3 heures