Ce n'est pas la meilleure semaine de l'année pour les entraîneurs de Ligue 1. Entre Peter Bosz officiellement viré de l'OL et déjà remplacé et Jean-Marc Furlan dont le départ forcé devrait être officialisé prochainement par Auxerre, Michel Der Zakarian a été mis à pied à titre conservatoire ce mardi. Le Stade Brestois dont il était entraîneur depuis 2021 a annoncé que lui ainsi que ses adjoints Franck Rizetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia étaient "mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de leur rendez vous avec la direction vendredi prochain".

Ad

Le revers lors du derby breton contre Lorient le week-end dernier (2-1) aura été la goutte de trop dans ce début de saison catastrophique pour les Brestois. Lanterne rouge avec 6 petits points et une seule victoire, le vent de la saison dernière honorable, semble avoir véritablement tourné. D'autant plus avec le départ agité de Youcef Belaili qui n'a rien arrangé au club dans une très grande difficulté. "Ce qui m’inquiète, c’est le plan de jeu" se languissait la semaine dernière le directeur sportif du club, Grégory Lorenzi, relayé par Ouest France.

Ligue 1 Après l'affaire du doigt d'honneur, Furlan poussé vers la sortie IL Y A 3 HEURES

En attendant les décisions définitives, le club précise que "l'intérim sera assuré cette semaine par le staff toujours en place (Julien Lachuer et Yvan Bourgis) et Bruno Grougi, actuel entraîneur de l’équipe de National 3", alors que Brest se déplace à Nantes ce dimanche.

Blanc, le risque d'être démodé : "La question est de savoir s'il s'est mis à jour"

Ligue 1 Messi finalement incertain pour PSG-OM ? IL Y A 8 HEURES