Philippe Clement l'a annoncé vendredi en conférence de presse. Ruben Aguilar, sorti sur blessure à Reims le 18 septembre, sera "absent quelques semaines" en raison d'une aponévrose au pied gauche. L'arrière latéral droit international français (1 sélection) "a un problème à un pied (gauche), a expliqué le technicien monégasque. Il a eu une inflammation qui s'est empirée. A cause de cela, il sera absent durant quelques semaines."

"On doit désormais regarder les alternatives à ce poste car je ne pense pas que Vanderson puisse disputer les 11 matches durant 90 minutes jusqu'en novembre", a souligné Clement, qui a permis à trois jeunes joueurs du groupe Elite, dont Nazim Babaï, de s'entraîner avec le groupe professionnel durant la trêve.

"C'est pour les voir et savoir s'ils peuvent compenser l'absence de Ruben, a précisé Clement. On verra sur les prochaines semaines. Axel (Disasi) a aussi prouvé plusieurs fois dans le passé qu'il pouvait évoluer à ce poste. C'est une possibilité, comme celle de jouer à trois défenseurs centraux, avec un piston plus offensif à droite", a conclu l'entraîneur monégasque.

