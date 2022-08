Marbella. La Belgique et son équipe nationale U17 rencontrent le Japon pour une double confrontation amicale. Alors qu’il n’est pas prévu dans la sélection initiale, Arthur Theate profite d’une opportunité pour se glisser dans le 11 de base. Alors que la température monte à rythme effréné et que le match bat son plein, un homme répondant au doux nom de Patrick De Vlamynck se trouve dans les tribunes : "Ce jour-là, lorsque je l’ai vu au poste de défenseur central. Je me suis dis : ‘C’est là qu’il va faire carrière !’ Je connaissais déjà Arthur car il évoluait dans la même catégorie que l’un de mes joueurs de l’époque. Au Standard de Liège, il jonglait entre la catégorie U16 et U17 au poste de milieu relayeur mais ce n’était pas sa meilleure place."

Après avoir vu la famille du Liégeois – "le feeling est directement bien passé" -, Patrick De Vlamynck devient son agent. Il faut dire que le destin a été taquin avec le Diable Rouge. Après avoir transité par le centre du formation du KRC Genk en Belgique, il revient au Standard de Liège en 2015 mais repart deux saisons plus tard dans ce même club limbourgeois.

Finalement, il valdingue et retrouve une fois de plus le Standard de Liège, qui l’attire pour la deuxième fois en 2018. Sans doute le club liégeois aurait-il eu besoin d’un troisième effet de "boomerang" car Arthur Theate se fait gentiment éconduire en avril 2020 par la direction des Rouches, ces derniers n’estimant à l’époque pas voir en lui le potentiel suffisant pour devenir professionnel un jour... Visionnaire.

Sans solutions avant le déclic

Au printemps 2020, personne ne veut d’Arthur Theate. Certaines connaissances du joueur cherchent pour lui des solutions et Arthur tape à toutes les portes. Son agent aussi. En vain… Jusqu’à ce jour où Gauthier Ganaye, le président du KV Ostende "cherche du Belge" et accepte d’accueillir celui qui pour le moment est présenté comme un défenseur latéral gauche.

À l’essai pendant 10 jours, c’est le laps de temps qu’aura eu l’habitant de Mélen pour prouver sa valeur aux yeux d’Alexandre Blessin, son nouvel entraîneur : "Je le présente comme défenseur central gaucher capable également de jouer latéral arrière gauche. Ostende prend Arthur Theate pour jouer au poste de latéral gauche mais il est, à ce moment-là, sûr dans la tête de tout le monde qu’on arrive au poste de latéral gauche. Quelques jours après son arrivée, Ostende recrute un autre latéral gauche. Avec Arthur, on se dit ‘ça y est c’est mort’".

Mais en manque de défenseurs centraux, le coach allemand le positionne à gauche d’une défense à 3 lors d’un match amical. Arthur saisi sa chance et marque aussi quelques buts en matches de préparation… Suffisant pour permettre au club proche de la mer du Nord de lui offrir un contrat professionnel minimal. Arthur part à l’aventure et - fort de sa saison avec le KV Ostende - devient l’un des défenseurs centraux les plus côtés du championnat belge. Il est d’or et déjà acquis qu’il ne fera pas long feu…

Bien au-delà de ses qualités de défenseurs, sa personnalité intrigue : "Il a un certain franc-parler. Lorsqu’il a quelque chose à dire, il ne prendra pas de pincettes pour faire passer son message mais ce n’est jamais négatif. Arthur veut avancer. S’il dit les choses, c’est avec l’objectif d’évoluer mais aussi de faire les évoluer les choses et les personnes qui l’entoure". Dans toutes situations, Arthur Theate arrive à faire abstraction du contexte. Lorsqu’il est sur le terrain, il ne subit pas la pression, elle lui sert même de moteur, elle le galvanise : "Il s’en fiche de contre qui il joue !" nous confirme son agent Patrick De Vlamynck. Arthur avance tel un bélier et cette mentalité saupoudrée d’un zeste (gourmand…) d’excitation le transformera en lion lorsqu’il arrive à Bologne.

Arthur Theate s'est engagé à Rennes Crédit: Getty Images

"Il Leone" à Bologna

C’est en Serie A qu’Arthur Theate apprend à devenir un homme en tant que footballeur. En Italie, il apprend à gérer son côté hyperactif. Vivre seul. Sans sa famille, ce cocon dont le Liégeois n’a jamais été éloigné jusqu’à présent. Loin de sa soeur aussi, avec qui il a une relation unique. La solitude l’aidera à se construire, à rester encrer dans ses réalités. Les premiers accrocs avec son coach Siniša Mihajlović lui apprennent aussi à gérer son caractère instinctif, parfois impulsif. Sa saison sous l’égide de l’entraineur serbe lui aura permis de canaliser son énergie débordante : une étape clef dans son développement et l’un des principaux axes d’amélioration de l’international Belge depuis son arrivée dans la Botte.

Arthur Theate aime marquer les esprits… Alors que sa première sous le maillot bleu et rouge des Bolognais se solde par une défaite six buts à un au stade Giuseppe-Meazza, le défenseur belge trouve l’occasion de marquer un but en toute fin de match, et ce quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Un match clé pour comprendre son ascension. Pour la peine, suivront aussi deux récitals aussi tout aussi décisifs dont un au Juventus Stadium le 16 avril 2022 et l’autre face à l’Inter Milan au Stade Renato-Dall’Ara. Le mercredi 27 avril 2022, fort de son nouveau statut d’international Belge, Arthur Theate entre dans une nouvelle dimension et devient le leader défensif des Rossoblù.

Conquérir la Bretagne : "Il peut encore aller plus loin"

"En juin, j’ai appris que Rennes cherchait un défenseur central pied gauche. On l’a présenté. Florian Maurice a demandé un rendez-vous avec moi. Il a confirmé son intérêt et les offres se sont enchaînées. Samedi 23 juillet, nous tombions d’accord avec Rennes sur les termes du contrat". C’est alors que le club enchaînait les offres pour convaincre le club italien. D’abord, 17 millions d’euros et 2 de bonus le dimanche. Puis, une deuxième de 18 millions d’euros avec 2 millions de bonus le lendemain à minuit avant de voir la transaction freinée. "C’est à ce moment-là que j’ai décidé de prendre l’avion et d’aller à Bologne", nous confie son agent Patrick De Vlamynck.

Une décision judicieuse qui permet de trouver l’accord final dans la soirée du 26 juillet à hauteur de 19 millions d’euros plus trois en bonus d’offrir ainsi à Arthur Theate, le sésame de défenseur central le plus cher de l’histoire du football belge.

Une fois l’accord trouvé, Arthur Theate s’entretient avec l’entraîneur du Stade Rennais. Impatient à l’idée de l’accueillir, ‘Pep’ Genesio prévient le défenseur central belge de sa volonté d’installer un quatuor défensif à plat. Une nouvelle réalité à laquelle le liégeois doit s’habituer, lui qui évoluait généralement dans un système à trois défenseurs. Son agent le confirme : "S’il s’adapte… Dans une défense à 4, il sera encore plus fort lorsqu’il retrouvera la défense à 3. Son profil convient au dispositif : Il peut être à la fois très dur dans les duels quand il faut sortir sur l’homme mais il possède également l’explosivité pour rattraper son opposant direct avec ses qualités d’accélération."

En deux ans, le footballeur belge aura vécu les montagnes russes. Une vertigineuse ascension qui pose la question de ses limites. S’en est-il fixé ? "Nous n’avons jamais eu aucun objectif préétabli. Ce qu’il a fait, peu de joueurs en sont capables. Je pense qu’il peut encore aller plus loin," nous souffle son conseiller, Patrick De Vlamynck, avec qui Arthur entretient aussi la passion de l’investissement immobilier. Avec Il Leone, le Stade Rennais compte en son sein un gagnant à la mentalité d’acier.

