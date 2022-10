Les semaines se suivent et Kylian Mbappé fait toujours l'actualité. Pour ses performances sur les terrains, alors qu'il affiche déjà 14 buts en 15 rencontres cette saison. Et c'est bien le principal. Mais le champion du monde du PSG fait aussi les choux gras de la presse pour les à-côtés. Sa place sur le terrain, son rôle au PSG, son avenir entre ses supposées envies de départ et ses démentis… Et ce dimanche, c'est à nouveau pour sa prolongation qu'il fait l'actualité puisque Le Parisien révèle les chiffres du "contrat du siècle" selon le journal régional.

Ce n'est pas la première fois que le contrat de Kylian Mbappé fait du bruit. L'Equipe avait révélé il y a quelques semaines que la prolongation de l'attaquant star du PSG n'était pas de trois ans mais seulement de deux saisons - la dernière étant en option -, ce qui change tout et pourrait encore amener le Français à animer le marché des transferts l'été prochain. Mais cette fois-ci, ce sont les montants qui sont révélés. Et ils donnent le tournis.

Une prime de fidélité qui rapporte gros

Selon Le Parisien, le PSG a offert à Mbappé le "plus gros contrat de l'histoire du sport". Rien que cela. Désireux de tout faire pour garder sa pépite en son sein, Paris n'a pas lésiné sur les moyens. Pour son salaire déjà. Il s'élèverait à 72 millions brut par saison (6 millions brut par mois). Mais le quotidien révèle que Paris aurait aussi mis des primes dans le deal signé par l'ancien Monégasque. Et non des moindres.

En plus de son exorbitante prime à la signature (estimée à 180 millions d'euros), le natif de Paris s'est vu proposer une prime de "fidélité". En gros, dès qu'il repart pour une saison avec la tunique parisienne sur le dos, il toucherait un petit jackpot. Il pourrait ainsi récupérer 80 millions en septembre prochain. Ou encore 90 millions à l'issue du marché des transferts estival de 2024. De quoi faire monter l'enveloppe totale selon Le Parisien à… 630 millions d'euros brut si l'international tricolore reste sur les bords de la Seine jusqu'au bout de son contrat.

Dos au mur alors qu'il était libre de tout contrat en juin dernier, le PSG pouvait difficilement faire autrement. La pression mise par le Real Madrid, qui faisait les yeux doux au prodige français depuis des mois, a forcé les champions de France à casser leur tirelire dans des proportions inégalées pour conserver leur joyau. Reste à maintenant à savoir si le PSG ne va pas se mettre dans le rouge avec un contrat de cette dimension. Et si les clauses du contrat pousseront Kylian Mbappé à rester jusqu'au bout malgré les sirènes madrilènes qui vont vite revenir…

