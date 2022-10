Le FC Nantes reste sur une série difficile de sept matches sans victoire (six défaites et un match nul). Largement battu jeudi soir à domicile par Fribourg (0-4), le dernier vainqueur de la Coupe de France est en ballotage défavorable dans son groupe de Ligue Europa (ndlr : 3e à quatre points du deuxième Qarabag). En Ligue 1, qui verra quatre équipes descendre cette saison, Nantes est dix-neuvième. Selon L'Equipe , Antoine Kombouaré serait sur la sellette avant la réception de Brest ce dimanche.

Le quotidien précise que la direction nantaise aurait déjà commencé à sonder le marché des entraîneurs. Après la déroute face à Fribourg jeudi, le technicien des Canaris a assuré que sa situation personnelle était "le cadet" de ses "soucis". "Je joue gros chaque week-end mais je suis surtout préoccupé par mon club qui est 19e de Ligue 1, a-t-il souligné en conférence de presse. J’ai envie de me battre avec mes joueurs et les supporters, c’est tous ensemble qu’on va s’en sortir. Moi je vais toujours me relever, c’est ma vie."

Avant l'arrêt du championnat de France pour cause de Coupe du monde, le FC Nantes aura encore sept matches à jouer toutes compétitions confondues.

