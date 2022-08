Christophe Galtier l'avait annoncée un peu plus tôt dans la journée , désormais l'information est officielle. Renato Sanches s'est engagé ce jeudi soir avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Le milieu international portugais était suivi par l'AC Milan depuis plusieurs mois mais a finalement préféré répondre favorablement à la proposition du PSG, qui devrait dépenser quelque 15 millions d'euros.

Le joueur de 24 ans était l'une des priorités de Luis Campos, qui l'avait côtoyé à Lille. Au sein du club de la capitale, Renato Sanches retrouvera aussi son ex-entraîneur, Christophe Galtier, qui l'avait fait venir dans le Nord en 2019 après des saisons difficiles avec le Bayern Munich. Révélation de l'Euro 2016, qu'il a remporté avec le Portugal, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne a retrouvé le plaisir de jouer avec Christophe Galtier et remporté le titre de champion de France en 2021.

C'est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas

"C'est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment Marco Verratti et Vitinha, il est très explosif, percutant, avec de l'impact, a souligné jeudi le successeur de Mauricio Pochettino. Il y avait cette opportunité là sur le marché : il connaît à la fois le championnat français et le très haut niveau. Il va devoir s'intégrer. Il va être en retard sur la préparation mais il est totalement différent en terme d'explosivité, pour casser des lignes et aussi rattraper des coups sur le plan défensif."

Sous le maillot du PSG, Renato Sanches va de nouveau évoluer pour l'un des meilleurs clubs du monde. Certes, Georginio Wjnaldum s'apprête rejoindre la Roma en prêt et Leandro Paredes pourrait être vendu à la Juventus comme le soulignait Sky Italia mercredi soir, mais la concurrence sera rude au milieu de terrain avec Marco Verratti, Vitinha, Danilo Pereira ou Idrissa Gueye. Un défi que Renato Sanches est désormais prêt à relever après son échec au Bayern Munich.

