Rennes va frapper un très joli coup sur le marché des transferts, encore un. A la recherche d'un attaquant depuis l'ouverture du marché des transferts, le club breton est sur le point de s'attacher les services d'Arnaud Kalimuendo. Selon les informations de L'Equipe, confirmées par Le Parisien et RMC Sport, le SRFC se serait mis d'accord avec le PSG pour un transfert autour de 25 millions d'euros (bonus compris).

Ad

Prêté à Lens ces deux dernières saisons où il a été en vue (21 buts et 6 passes décisives en 65 matches toutes compétitions confondues, le "titi" faisait l'objet d'une bataille acharnée entre Rennes, Leeds, Everton et Nice. Mais ce sont bien les Bretons qui ont eu le dernier mot avec cette dernière banderille. L'attaquant de 20 ans va s'engager pour cinq ans et va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club, derrière celui de Jérémy Doku il y a deux ans.

Ligue 1 Le gros coup : Sanchez signe un an à l'OM IL Y A 2 HEURES

Un pourcentage à la revente a également été négocié par le Paris Saint-Germain pour le natif de Suresnes. Kalimuendo est attendu jeudi en Bretagne pour passer sa visite médicale. L'arrivée de l'international espoir français pourrait précipiter le départ de Serhou Guirassy dont le profil plaît beaucoup en Angleterre et notamment à Frank Lampard. Genesio a en tout cas de quoi sourire avec Kalimuendo.

"A force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre"

Ligue 1 L'OM officialise un accord de principe avec Sanchez IL Y A 18 HEURES